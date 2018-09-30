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Bellator 206: результаты боев

Гегард Мусаси
21:27 Вс, 30 Сентябрь 2018 Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер bellatormma

Новости спорта: В Сан-Хосе (штат Калифорния, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 206.

Главным его событием стал поединок за титул чемпиона организации в среднем весе обладателя титула Гегарда Мусаси с чемпионом в полусреднем весе Рори Макдональдом. Преимущество Мусаси было видно с первых минут боя. Во втором раунде Гегард избежал тейкдауна от соперника и вышел в позицию маунт, из которой ему удалось провести жёсткую серию ударов, после чего рефери зафиксировал победу Мусаси нокаутом.

В андеркарде боя состоялся четвертьфинальный поединок Гран-при Bellator в полусреднем весе. Экс-чемпион организации Андрей Корешков в третий раз встречался с Дугласом Лимой. В первом раунде россиянин владел минимальным преимуществом, но уже со второго отрезка инициативу перехватил Лима. В пятом раунде Дугласу удалось защититься от атаки Корешкова, после чего он провёл удушающий приём. Россиянин потерял сознание, и рефери остановил встречу.

Также на этом турнире встретились Рэмпейдж Джексон и Вандерлей Силва. Первый одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

Bellator 206. Сан-Хосе (штат Калифорния, США)

Основной кард:

Гегард Мусаси — Рори Макдональд — победа Мусаси нокаутом во втором раунде

Рэмпейдж Джексон — Вандерлей Силва — победа Джексона техническим нокаутом во втором раунде

Дуглас Лима — Андрей Корешков — победа Лимы удушающим приёмом в пятом раунде

Аарон Пико — Леандро Хиго — победа Пико техническим нокаутом в первом раунде

Кери Мелендес — Дакота Циммерман — победа Мелендес раздельным решением судей

Гастон Боланьос — Исидро Гутьеррес — победа Боланьоса техническим нокаутом во втором раунде.

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Все по теме:

Новости спорта, Bellator 206, MMA, Гегард Мусаси - Рори Макдональд, Дуглас Лима - Андрей Корешков, Новости ММА, Рэмпейдж Джексон - Вандерлей Силва.
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