Украинка Короткая завоевала очередное золото на ЧМ по шашкам

Победы добыла гроссмейстер из Каменского Днепропетровской области Елена Короткая,в Федерации шашек Украины. Это второй мировой чемпионский титул Елены Короткой на нынешнем Чемпионате мира по шашкам-64 (бразильская версия) в турецком Измире.

Ранее, в турнире по классической программе ей также не было равных. Второе место чемпионата мира в активе ещё одной украинской спортсменки , гроссмейстера Юлии Макаренковой из Харькова,которая также дважды отличилась в Турции двумя серебряными наградами. Наши спортсменки оставили на пьедестале почета лишь одно место-третье,которое досталось шашистке из Китая Гуан Иян.

Таким образом, по итогам нынешнего турнира у сборной Украины шесть медалей -,из них три золотые.