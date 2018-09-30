День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Черноморец - Мариуполь: обзор матча (Видео)
Черноморец - Мариуполь: обзор матча (Видео)
Новости: Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика
Новости: Бокс: расписание боев на октябрь 2018
Бокс: расписание боев на октябрь 2018
Новости: Днепр завоевал первый в истории Суперкубок Украины
Днепр завоевал первый в истории Суперкубок Украины
X

Украинка Короткая завоевала очередное золото на ЧМ по шашкам

Сборная Украины по шашкам завоевала на чемпионате мира шесть медалей
18:13 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости спорта: Чемпионат мира по шашкам-64 (бразильский стиль) по блицу принес в копилку сборной Украины вторую золотую медаль турнира за день.

Победы добыла гроссмейстер из Каменского Днепропетровской области Елена Короткая,в Федерации шашек Украины. Это второй мировой чемпионский титул Елены Короткой на нынешнем Чемпионате мира по шашкам-64 (бразильская версия) в турецком Измире.

Ранее, в турнире по классической программе ей также не было равных. Второе место чемпионата мира в активе ещё одной украинской спортсменки , гроссмейстера Юлии Макаренковой из Харькова,которая также дважды отличилась в Турции двумя серебряными наградами. Наши спортсменки оставили на пьедестале почета лишь одно место-третье,которое досталось шашистке из Китая Гуан Иян.

Таким образом, по итогам нынешнего турнира у сборной Украины шесть медалей -,из них три золотые.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Елена Короткая, Сборная Украины по шашкам, Чемпионат мира по шашкам-64 (бразильская версия), Шашки.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)

Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)
Польша - США: яркие кадры невероятного матча ЧМ-2018 по волейболу (Фото)

Польша - США: яркие кадры невероятного матча ЧМ-2018 по волейболу (Фото)
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: яркие моменты победы молотобойцев (Фото)

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: яркие моменты победы молотобойцев (Фото)
Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)

Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Отец Билодид: Даша выполнила весь план, который мы разработали на этот год Харлан запустила уникальный челендж (Видео) Шахматная Олимпиада-2018: Иванчук обыграл испанца Антона

Последние новости

ЧМ-2018 по волейболу среди женщин: результаты матчей 2-го тура Поставки немецкого оружия в Турцию сократились Компания Xiaomi представила новую камеру видеонаблюдения
Сегодня читают в спорте
01 Шахматная Олимпиада-2018: Иванчук обыграл испанца Антона
02 Моуриньо прокомментировал действия Ярмоленко в матче Вест Хэм - МЮ
03 Линарес - Котто: видео нокаута и хайлайтов
04 Ломаченко составил свой список лучших боксеров мира: Усик на втором месте
05 Линарес отправил Котто в тяжелый нокаут
Новости сегодня
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
19:53 Греция хочет разгрузить лагеря для мигрантов
19:49 Заря - Львов: обзор матча (Видео)
19:42 Теннис. Украинки проиграли финал юниорского Кубка Федерации
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь