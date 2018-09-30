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ЧМ-2018 по волейболу среди женщин: результаты матчей 2-го тура

ЧМ-2018 по волейболу среди женщин
18:50 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер fivbvolleyball

Новости спорта: В Японии продолжаются игры чемпионата мира по волейболу среди женщин.

Этот турнир начался накануне. Напомним, что на первом этапе 24 сборные выступают в 4 группах.

В воскресенье, 30 сентября, вторые победы на чемпионате мира записали в свой актив сборные Италии, Бразилии и США, которые являются одними из главных фаворитов финального турнира. 

Чемпионат мира по волейболу 2018 года. Женщины

Япония. Первый этап

30 сентября

Группа А

Камерун - Германия

0:3 (14:25, 10:25, 16:15)

Аргентина - Мексика

0:3 (20:25, 23:25, 23:25)

Япония - Нидерланды

2:3 (25:27, 25:16, 26:28, 25:19, 13:15)

Группа В

Канада - Италия

0:3 (15:25, 15:25, 18:25)

Куба - Болгария

0:3 (10:25, 20:25, 14:25)

Турция - Китай

0:3 (18:25, 23:25, 23:25)

Группа С

США - Тринидад и Тобаго

3:0 (25:11, 25:11, 25:11)

Азербайджан - Южная Корея

3:1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:18 )

Таиланд - Россия

2:3 (25:21, 25:17, 13:25, 21:25, 9:15)

Группа D

Бразилия - Доминиканская Республика

3:0 (25:15, 25:20, 25:22)

Казахстан - Пуэрто-Рико

0:3 (21:25, 15:25, 22:25)

Кения - Сербия

0:3 (16:25, 9:25, 8:25)

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Новости спорта, Волейбол, Новости волейбола, ЧМ-2018 по волейболу среди женщин.
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