ЧМ-2018 по волейболу среди женщин: результаты матчей 2-го тура
Новости спорта: В Японии продолжаются игры чемпионата мира по волейболу среди женщин.
Этот турнир начался накануне. Напомним, что на первом этапе 24 сборные выступают в 4 группах.
В воскресенье, 30 сентября, вторые победы на чемпионате мира записали в свой актив сборные Италии, Бразилии и США, которые являются одними из главных фаворитов финального турнира.
Чемпионат мира по волейболу 2018 года. Женщины
Япония. Первый этап
30 сентября
Группа А
Камерун - Германия
0:3 (14:25, 10:25, 16:15)
Аргентина - Мексика
0:3 (20:25, 23:25, 23:25)
Япония - Нидерланды
2:3 (25:27, 25:16, 26:28, 25:19, 13:15)
Группа В
Канада - Италия
0:3 (15:25, 15:25, 18:25)
Куба - Болгария
0:3 (10:25, 20:25, 14:25)
Турция - Китай
0:3 (18:25, 23:25, 23:25)
Группа С
США - Тринидад и Тобаго
3:0 (25:11, 25:11, 25:11)
Азербайджан - Южная Корея
3:1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:18 )
Таиланд - Россия
2:3 (25:21, 25:17, 13:25, 21:25, 9:15)
Группа D
Бразилия - Доминиканская Республика
3:0 (25:15, 25:20, 25:22)
Казахстан - Пуэрто-Рико
0:3 (21:25, 15:25, 22:25)
Кения - Сербия
0:3 (16:25, 9:25, 8:25)