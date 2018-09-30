Сборная США завоевала бронзу ЧМ-2018 по волейболу

Первую партию в равной борьбе выиграли сербские волейболисты 25:23. Во втором сете американцы выровняли положение 25:17. А вот третья партия порадовала любителей волейбола своей непредсказуемостью и продолжительностью, где только со счетом 32:30 выиграла сборная США.

Четвертый сет стал заключительным в этом матче. Американские волейболисты выиграли его 25:19 и стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

Чемпионат мира по волейболу 2018 года. Мужчины, матч за 3-е место.

Сербия - США

1:3 (25:23, 17:25, 30:32, 19:25)

Совсем скоро в главном матче турнира на площадку выйдут сборные Бразилии и Польши (начало в 22:15 по киевскому времени).