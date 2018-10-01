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УХЛ. "Кременчук" дома нанес второе поражение "Донбассу"

«Кременчук» дома обыграл «Донбасс»
08:22 Сегодня Телеграф
УХЛ
Фото и видео: УХЛ

Новости спорта: Это поражение стало вторым для действующего чемпиона Украины в новом сезоне.

Пятый тур чемпионата Украины – чемпионата Украинской хоккейной лиги на арене «Айсберг» в Кременчуге закрыли действующие вице-чемпион и чемпион Украины «Кременчук» и «Донбасс». Напомним, что ранее МХК «Динамо» обыграло «Белый Барс» и добыло первую победу в текущем сезоне, а «Днепр» в Киеве добыл очередные три очка в поединке против «Ледяных Волков».

Эмоции в матче накалились с первых же секунд первого периода, когда несколько раз потасовки вспыхали то у ворот Никиты Гордюшина, то у ворот Богдана Дьяченко. Однако честь первым открыть счёт в матче выпала Владиславу Бельскому, который в большинстве прошил голкипера дончан.

Но ещё до первого перерыва донецкий клуб смог сравнять цифры на табло – Виталий Лялька подтвердил статус самого полезного игрока минувшего плей-офф и распечатал Никиту Гордюшина.

Сразу со старта второй двадцатиминутки Виталий Кирющенков вывел свою команду вперёд, но уже спустя две минуты в ворота Богдана Дьяченко залетела ответная шайба. К тому же, до конца периода «Кременчук» смог увеличить разрыв между командами до двух шайб – ещё дважды в воротах голкипера дончан отличились Илья Гончаров и Алексей Зайцев.

В заключительном отрезке встречи донецкая команда всеми силами пыталась отыграть пропущенные шайбы и выйти вперёд, но надёжная игра Никиты Гордюшина не позволила дончанам вновь отличиться в его воротах. И только под завесу поединка одну шайбу смог отквитать экс-капитан «Кременчука» Севастьян Карпенко, установив окончательный счёт 4:3 в пользу хозяев.

Таким образом кременчужане заняли второе место в турнирной таблице, а «Донбасс» закрепился на третьей строчке.

Шестой тур УХЛ пройдёт уже 3 и 4 октября. 3 октября в 17:50 «Кременчук» впервые сыграет с херсонской командой, а 4 октября в 18:30 одновременно сыграют МХК «Динамо» с «Донбассом» в Харькове и «Белый Барс» с «Ледяными Волками».

«Кременчук» – «Донбасс» 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 Бельский (Севрюгин - больш.), 13:47; 1:1 Лялька (Коренчук, Смирнов), 18:46; 1:2 Кирющенков (Захаров, Романенко), 20:10; 2:2 Гриценко (Савченко, Ворона), 23:36; 3:2 Гончаров (Полищук), 32:12; 4:2 Зайцев (Фурса), 38:06; 4:3 Карпенко (Смирнов - больш.), 58:05.

«Кременчук»: Гордюшин (Петленко); Толстушко, Савицкий, Бельский,Грицких, Боевых, Горлушко, Севрюгин, Савченко, Гончаров, Красильников, Гриценко, Зайцев, Киселёв, Полищук, Шиманский, Ворона, Кривошапкин, Тютченко, Фурса.

«Донбасс»: Дьяченко (Костенко); Фирсов, Сильницкий, Воронин, Александров, Романенко, Григорьев, Ординский, Луговой, Лялька, Мазур, Денискин, Коренчук, Костиков, Мостовой, Новиков, Захаров, Смирнов, Карпенко, Кирющенков.

 

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Новости спорта, Новости спорта, УХЛ, ХК Донбасс, Хоккей.
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