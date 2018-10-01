Нурмагомедов: С Макгрегором проведу бой иначе, чем с другими

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на поединок против экс-чемпиона организации Конора Макгрегора, с которым они 20 сентября в Нью-Йорке провели пресс-конференцию перед намеченным на 6 октября боем.

«С ним я собираюсь проводить бой иначе, чем другие. Сделать его смиренным, чему-то научить и периодически наносить удары, заставляя уставать. Когда он устаёт, то пытается запутать тебя, но для Макгрегора предстоящая ночь будет долгой. Я вымотаю его и собираюсь размазать по октагону.

Спрошу, „Эй, где твой автобус? Где твои парни? Где все? Веди их сюда?“. Посмотрим, это будет интересно. Собираюсь уничтожить весь его хайп», — приводит слова Нурмагомедова интернет-издание Joe.