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Нурмагомедов: С Макгрегором проведу бой иначе, чем с другими

Хабиб Нурмагомедов
13:58 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер Нурмагомедова

Новости спорта: Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя против ирландца Конора Макгрегора.

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на поединок против экс-чемпиона организации Конора Макгрегора, с которым они 20 сентября в Нью-Йорке провели пресс-конференцию перед намеченным на 6 октября боем.

«С ним я собираюсь проводить бой иначе, чем другие. Сделать его смиренным, чему-то научить и периодически наносить удары, заставляя уставать. Когда он устаёт, то пытается запутать тебя, но для Макгрегора предстоящая ночь будет долгой. Я вымотаю его и собираюсь размазать по октагону.

Спрошу, „Эй, где твой автобус? Где твои парни? Где все? Веди их сюда?“. Посмотрим, это будет интересно. Собираюсь уничтожить весь его хайп», — приводит слова Нурмагомедова интернет-издание Joe.

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Новости спорта, MMA, UFC, Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов.
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