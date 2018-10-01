В Украине выбрали лучшую спортсменку месяца

Чемпионка мира по пулевой стрельбе Елена Костевич признана лучшей спортсменкой сентября в Украине, сообщает пресс-служба НОК.

На чемпионате мира в Южной Корее в прошлом месяце украинка завоевала золото в индивидуальной дисциплине и бронзу в паре с Олегом Омельчуком.

Кроме того, Костевич завоевала одну из первых украинских лицензий на Олимпийские игры-2020.

Лучшим тренером сентября в Украинец признан наставник Костевич Игорь Черединов.

Для Костевич награда лучшей спортсменки месяца в Украине стала уже пятой в карьере. Ранее она удостаивалась этого звания в мае 2011 года, в феврале и октябре 2012 года и марте-2017.