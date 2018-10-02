Нурмагомедов - Макгрегор: где и когда смотреть чемпионский бой UFC 229
Новости спорта: Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сразится с экс-чемпионом Конором Макгрегором, который возвращается после двухгодичного простоя.
В субботу, 6 октября, россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет бой с ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229.
Встреча бойцов пройдет в американском Лас-Вегасе. Прямая трансляция поединка пройдет на телеканале "2+2". Начало трансляции боя 7 октября в 6:00 утра по киевскому времени. Также, бой можно будет увидеть на канале "Матч ТВ".
Россиянин Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе. На его счету 26 поединков, которые завершились его победой (восемь нокаутов).
В своем последнем бою в апреле 2018 года Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту.
Макгрегор был чемпионом UFC в легком весе с 2016 по 2018 год. На счету ирландца 24 поединка, в которых он одержал 21 победу, в том числе 18 — нокаутом.
Расписание всего вечера UFC 229
Основной кард:
Хабиб Нурмагомедов — Конор МакГрегор;
Тони Фергюсон — Энтони Петтис;
Овинс Сен-Пре — Доминик Рейес;
Деррик Льюис — Александр Волков;
Мишель Уоттерсон — Фелис Херриг.
Предварительный кард:
Шон О’Мэлли — Хосе Альберто Куинонес;
Серхио Петтис — Жуссьер Формига;
Скотт Хольтцман — Алан Патрик.
Прелимы:
Райан Лафлер — Тони Мартин;
Лина Лансберг — Яна Куницкая;
Грэй Мэйнард — Ник Ленц.