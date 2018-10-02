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Макгрегор: Я готов снова драться с Мейвезером

Коннор Макгрегор
15:48 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Спорт Арена
Фото: Инстаграм

Новости спорта: Коннор Макгрегор открыт к реваншу против Флойда Мейвезера.

Коннор Макгрегор провел в боксе один бой, проиграв шоу-поединок Флойду Мейвезеру. Сейчас он вновь вернулся в UFC, где подерется с Хабибом Нурмагомедовым, но не против и возвращения на ринг.

«Конечно, я рассматриваю несколько вариантов. Без всяких сомнений, в этом списке есть и боксерские мероприятия. Я безумно рад таким возможностям. Если у Мейвезера хватит смелости прийти в ММА и подраться со мной, как он говорил, то давайте посмотрим, что из этого получится. Я также снова хотел бы побоксировать с ним», — цитирует Макгрегора Sky Sports.

«Но не должно быть никаких измененных правил, я не хочу такого. Если это ММА, то чистый ММА, если бокс, то чистый бокс. Если команда Мейвезера будет настаивать на измененных правилах, я предпочитаю боксировать с ним снова. Если Флойд хочет драться, то давайте сделаем реванш, но не нужно бросаться пустыми словами, если ему это не нужно».

Напомним, что бой между Коннором и Хабибом пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

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Новости спорта, MMA, UFC, Коннор Макгрегор, Новости спорта.
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