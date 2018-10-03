Нурмагомедов - о предстоящем бое против Макгрегора

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (26-0) рассказал, чем отличается поединок Конора Макгрегора (21-3) от других его боев. Слова чемпиона приводит портал mmajunkie.com.

«Я намерен не просто защитить пояс и провести громкое шоу, это для меня личное дело. Хочу, чтобы этот парень заплатил за все сказанное, и за все, что сделал.

Не просто победить, а уничтожить. Уничтожить все. Избить его, заставить сдаться – в душевном плане и в голове. Везде.

Пять дней, нужно ждать, а затем мы увидим, кто здесь настоящий чемпион. Кто настоящий король, а кто настоящий Бургер Кинг».