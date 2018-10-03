Всемирная шахматная олимпиада: женщины обыграли Армению, а мужчины уступили Франции

В 8-м туре Всемирной шахматной олимпиады в Батуми женская сборная Украины победила Армению, а наши шахматисты проиграли сборной Франции.

Женская сборная Украины победила 3:1 актуального лидера турнира - Армению. Свои партии выиграли Анна Музычук и Анна Ушенина, которые играли белыми. Ничья в активе Марии Музычук и Натальи Жуковой.

Эта победа над фаворитом позволила украинкам выйти на первое место. У нашей команды стало 14 очков. Столько же у сборной Китая.

Мужская сборная Украины уступила Франции - 1,5:2,5. Руслан Пономарев, Павел Эльянов и Антон Коробов свои партии завершили вничью, а вот Юрий Криворучко проиграл Этьену Бакро.

После этого поражения мужская сборная Украины вылетела из топ-30. У наших шахматистов осталось 11 очков, они 31-е в большой компании команд с таким же количеством пунктов. А лидирует сборная США, набравшая 15 очков.