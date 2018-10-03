"Будет двойной нокаут": Фергюсон о бое Нурмагомедов - Макгрегор

Боец UFC Тони Фергюсон, который ранее заявил о желании провести бой на UFC 229 в рамках того же турнира, где встретятся российский чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и ирландский боец Конор Макгрегор, поделился ожиданиями от чемпионского боя.

"Я уже говорил неоднократно и повторю ещё раз: бой Хабиба и Конора закончится двойным нокаутом. Нурмагомедов и Макгрегор вырубят друг друга, вот и всё. На этом предлагаю закончить разговоры по этому поводу, потому что я не собираюсь рекламировать этот поединок. Если вам нужен тот, кто сделает промо для этого боя, то это не ко мне", — сказал Фергюсон MMA Junkie.

Напомним, поединок Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором пройдёт 6 октября на турнире UFC 229. Бойцы сразятся на «Ти-Мобайл-арене» в Лас-Вегасе (штат Невада, США).