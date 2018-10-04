Футзал. Продэксим уступает лучшей команде Европы в Лиге чемпионов

В стартовом поединке премьерного розыгрыша Лиги чемпионов по футзалу чемпион Украины, "Продэксим", уступил действующему обладателю Кубка УЕФА, "Интер Мовистару".

Поражение не стало открытием и, в целом, читалось еще до стартового свистка. Исход поединка можно считать решенным уже к десятой минуте, когда испанцы повели в два гола. После этого игра на площадке шла уже более-менее равная, хоть классом "Интер" все же был повыше.

Лига чемпионов. Основной раунд. Группа 2

"Интер Мовистар" (Мадрид, Испания) - "Продэксим" (Херсон, Украина) 3:0

Голы: Умберто 3, Умберто 10, Аревало 32

Напомним, что в группе "Продэксима" также выступают "Экономац" и "Эра-Пак". Свой следующий матч херсонские "мельники" проведут уже завтра против "Экономаца".