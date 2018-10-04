Нурмагомедов - Макгрегор: бойцы провели открытые тренировки (Видео)

За несколько дней до запланированного на 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе (США) поединка российского чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и ирландского экс-чемпиона Конора Макгрегора оба спортсмена приняли участие в открытой тренировке.

"Спасибо за поддержку, братья! Я погибну, но побью этого парня", — заявил Нурмагомедов по завершении тренировки.

"Я очень быстро выйду за рамки! Мне плевать на любую борьбу, на любую технику. Я иду за жизнью этого человека и получу её, уж поверьте мне! Давайте возьмём эту вонючую дагестанскую крысу и отправим домой", — сказал Макгрегор на мероприятии.