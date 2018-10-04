Ибрагимович дал прогноз на бой Нурмагомедов - Макгрегор
Новости спорта: Златан Ибрагимович сделал прогноз на бой UFC 229 Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор.
Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович не оставил без внимания главный бой турнира UFC 229 в котором встретятся чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов против бывшего обладателя титула Конора Макгрегора.
Футболист считает, что победу в этом поединке одержит российский боец.
"Думаю, что Хабиб победит, потому что, если он поймает его, то уже не позволит выиграть. Он заставит страдать в октагоне. Он заставляет соперников сдаваться. Хабиб спокойнее, чем Конор, но, мне кажется, что и опаснее.
Я помню Федора Емельяненко. Он был такого же типа. Тихий, спокойный, но, когда выходил, это было что-то", - цитирует Ибрагимовича Mirror.