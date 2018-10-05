Шипулин объявил о возвращении в биатлон

"Постоянно себе говорил: "Стоп, хватит". Пару недель назад не мог принять решение, так как не был уверен на сто процентов. Спрашивал себя каждый день, надо ли дальше. Не мог найти в себе мотивацию, особенно учитывая всю прошлогоднюю историю с допингом.

Я не мог определиться, надо ли мне возвращаться. Если меня сейчас поставят пробежать, я многим проиграю. Сейчас хочу сказать всем болельщикам, что результатов от меня ждать на протяжении всего сезона точно не нужно. Сейчас я потренируюсь два месяца, скорее всего, с командой, на контрольных срезах посмотрю — если не потяну, то дам дорогу молодым", – заявил Шипулин в эфире телеканала «Матч».

Шипулин — бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира.