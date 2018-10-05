Макгрегор опоздал на пресс-конференцию, Нурмагомедов не стал его ждать

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор опоздал на пресс-конференцию в преддверии турнира UFC 229 с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым. Россиянин не стал его ждать и попросил журналистов задавать ему вопросы.

"Мне не нужно никого ждать. Здесь все — фанаты, пресса. Время пришло, так что пожалуйста, жду ваших вопросов. Удивлён ли я, что Конора сейчас здесь нет? Я о нём не думаю. У меня есть расписание: вот наступило назначенное время, а это значит, что надо начинать пресс-конференцию. Я должен сделать вес, должен беспокоиться о себе. Почему я должен думать о нём? Приходит он или нет… Если кто-то опаздывает, это не мои проблемы", — сказал Нурмагомедов.

Напомним, поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора пройдёт 6 октября на турнире UFC 229. Российский чемпион и бывший ирландский обладатель титулов сразятся на «Ти-Мобайл-арене» в Парадизе (Лас-Вегас, штат Невада). Это будет первый бой спортсменов, известных своим противостоянием вне октагона.