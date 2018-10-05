УХЛ. Результаты матчей 4 октября
Новости спорта: В четверг, 4 октября, в украинской хоккейной лиге состоялось 2 матча.
Харьковское МХК "Динамо" принимало донецкий "Донбасс".
МХК "Динамо" - "Донбасс" 3:6 (0:2, 1:1,2:3 )
Шайбы: 0:1 Денискин (Лялька, Смирнов), 6:00; 0:2 Лялька (Денискин, Смирнов), 15:12; 1:2 Ромащенко (Матвиенко - больш.), 26:28; 1:3 Коренчук (Лялька), 30:53; 1:4 Денискин (Игнатенко, Лялька), 41:23; 2:4 Халин (Худяков), 47:06; 3:4 Кобиков (Скребела), 51:46; 3:5 Захаров (Гончаров, Кирющенков), 55:21; 3:6 Денискин (Игнатенко - пустые ворота), 59:49.
МХК "Динамо": Мамедов (Гурко); Лисин - Дегтярёв, Матвиенко - Бабчук, Хохлов - Поддубный; Максименко - Ромащенко - Олейник, Мартышко - Кобиков - Скребела, Худяков - Халин - Сиротенко, Гайдамака - Праведный - Пойманов, Колядинский.
"Донбасс": Дьяченко (Дуве); Игнатенко - Романенко, Александров - Гончаров, Григорьев - Фирсов, Воронин; Кирющенков - Захаров - Коренчук, Лялька - Смирнов - Денискин, Чердак - Карпенко - Костиков, Новиков - Мазур - Мостовой.
В Белой Церкви состоялся матч шестого тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Белый Барс" принимал "Ледяных Волков".
"Белый Барс" - "Ледяные Волки" 5:4 ОТ (2:0; 1:3; 1:1; 1:0)
Шайбы: 1:0 Панченко (Ромахин - больш.), 04:11. 2:0 Тимченко (Таран - больш.), 07:12. 3:0 Печерских (Тимченко, Таран), 26:18. 3:1 Бугаев (Шапиро, Черемнов), 30:02. 3:2 Микульчик (Овчинников, Глотов - меньш.), 36:36. 3:3 Черемнов (Шабанов, Овчинников), 37:40. 4:3 Панов (Тимченко, Печерских), 43:03. 4:4 Шапиро (Черемнов, Шабанов - больш.), 47:45. 5:4 Тимченко (Печерских, Таран), 61:58.
"Белый Барс": Пеленский (Качула - 37:40); Логач - Ядловский, Гребеник - Таран, Гриценко - Грицюк, Васильев - Собко; Бородай - Качан - Лесников, Дурдыев - Печерских - Тимченко, Панченко - Арабов - Ромахин, Андрощук, Панов.
"Ледяные Волки": Глотов; Порупа - Забулонов, Бугаев - Чикида, Привалихин; Микульчик - Овчинников - Шабанов, Шапиро - Черемнов - Борманис, Боронило - Алексейчук - Н. Дворник, И. Дворник - Крючёнкин - Гуменюк.