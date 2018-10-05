Тренер Макгрегора рассказал, чем Конор удивит в бою с Нурмагомедовым

Тренер бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора Джон Кавана рассказал о подготовке спортсмена к возобновлению карьеры в поединке с российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, с которым ирландец сразится на UFC 229 6 октября в Лас-Вегасе (США).

"Последним боем Конора был боксёрский поединок с Мейвезером-младшим, и тогда мы сосредоточились на работе руками — уверен, по возвращении в MMA Макгрегор всех удивит тем, на что теперь способны его руки. Сейчас бой с Флойдом позади, и мы сосредоточились на ММА и тренировках по грэпплингу, повторяли основные упражнения и готовились ко всевозможным сюрпризам в бою", — приводит слова Каваны официальный сайт бойцовского промоушена UFC.