Волейбол. Анонс 2-го тура в женской Суперлиге

Особое внимание вызывают поединки в Южном и Хмельницком.

Стартовые матчи в женском чемпионате Суперлиги показали, что неожиданностей можно ожидать практически каждого тура. Главная причина этого - появление в элите амбициозного «Новатора» и существенные кадровые перестановки в нескольких других клубах.

«ХИМИК» - «Волынь-УНИВЕРСИТЕТ-ОДЮСШ»

(ФСК «Олимп». 5 октября - начало в 17.00. 6 октября - начало в 12.00)

Априори противостояние чемпиона и серебряного призера прошлого сезона должно привлечь к себе больше всего внимания. Однако в данном случае ситуация парадоксальная. Во-первых, «Химик» продолжает уверенно демонстрировать свою непреклонность на внутренней арене, которая вскоре вполне реально может достичь 100 побед подряд. Во-вторых, взяв в стартовом туре лишь два очка из шести ожидаемый в дуэли с «Новатором», луцкая команда ярко продемонстрировала, что подошла к началу сезона в не лучшем состоянии. По крайней мере, психологическом. Поэтому ожидать от нее сейчас чудодейственного перевоплощения и максимально жесткой конкуренции в противостоянии с мощным южненским коллективом, откровенно говоря, трудновато. Тем более, на чужой площадке.

Однако недооценивать подопечных Богуслава Галицкого тоже не стоит. Они, в целом, уже хорошо сыгранный состав, и стремление стать именно той командой, кто сумеет прервать впечатляющую победную поступь «Химика», может послужить отличным стимулом. Поэтому, все же ожидаем в Южном по-настоящему захватывающих поединков!

«НОВАТОР» - «ГАЛИЧАНКА-ТНЭУ-Гадз»

(ФОК «Новатор. 5 октября - начало в 17.30. 6 октября - начало в 11.00)

Свой дебют в чемпионате Суперлиги «Новатор» отметил получением сразу четырех очков в противостоянии с его действующим серебряным призером. Так почему бы ему хотя бы не повторить то же самое и в анонсированных играх с призером бронзовым? Тем более, существенно ослабленным межсезонными потерями и находящимся только в стадии формирования нового боеспособного коллектива. Так, в стартовых поединках Александра Миленко выразила готовность стать новым главным бомбардиром «Галичанки-ТНЭУ-Гадз», а еще довольно неплохо зарекомендовали себя Виктория Игнатова и Людмила Борознова. Наконец, восстановилась после травмы опытная либеро Виктория Дельрос. Однако хватит их потенциала и запала для общего успеха в Хмельницком - вопрос риторический. Тем большую интригу вызывают эти поединки!

«УНИВЕРСИТЕТ-ШВСМ» - «Билозгар-медуниверситета»

(СК ЧНПУ. 5 октября - начало в 17.30. 6 октября - начало в 12.00)

На старте сезона «Университет-ШВСМ» успел оказаться в центре внимания из-за поражения высшей лиги ХОВУФКС и вылета из розыгрыша Кубка страны. Понятно, что это очень неприятно. Поэтому подопечные Владимира Жули, нет сомнения, постараются реабилитироваться в глазах своих болельщиков в анонсированных матчах.

В свою очередь, «Билозгар-Медуниверситет» остался очень недовольным тем фактом, что в прошлом сезоне не сумел попасть в ведущей четверки и досрочно распрощался с титулом серебряного призера. Поэтому, в целом, молодой состав под руководством Юлии Якушев также стремится доказать свою конкурентоспособность на высшем уровне. Чья же жажда исправиться после прошлых неудач возобладает в очном противостоянии? Давайте узнаем вместе!

«Регина-МЕГУ-ОШВСМ» - «ОРБИТА-ЗНУ-ОДЮСШ»

(СК УВК №26. 5 октября - начало в 18.00. 6 октября - начало в 12.00)

«Регина» - конкурент или «Регина» - аутсайдер? Ответ на вопрос о потенциале ровенского коллектива образца нынешнего сезона частично могут дать как раз его поединки с Запорожанки. Здесь масла в огонь подливает еще и тот факт, что как раз к «Орбиты-ЗНУ-ОДЮСШ» перебрались двое лидеров «Регины-МЕГУ-ОШВСМ» образца сезона прошлого - Елена Грицуняк и Юлия Дымоход. Итак, «изюминка» в анонсированном противостоянии определена. А как произойдет непосредственно на площадке - вскоре увидим