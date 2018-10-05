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Первая победа Донбасса и другие матчи 6-го тура УХЛ (Видео)

УХЛ
14:36 Сегодня Телеграф
УХЛ
Фото: УХЛ

Новости спорта: Первое поражение «Днепра», победа «Белого Барса» и «Донбасса».

В шестом туре Украинской хоккейной лиги «Днепр» потерпел первое поражение в сезоне от кременчужан в серии послематчевых бросков, «Донбасс» реабилитировался в Харькове за два предыдущие поражения, а «Белый Барс» в овертайме вырвал победу у «Ледяных Волков».

«Днепр» - «Кременчук» 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1 )

В Херсоне на старте шестого тура Украинской хоккейной лиги состоялась настоящая бойня между лидерами турнирной таблицы «Днепром» и «Кременчуком». Весь поединок команды боролись на каждом участке площадки и не хотели уступать три очка противнику. Очень стойко и надёжно в воротах отыграли голкиперы клубов Олег Петров и Никита Гордюшин, которые держали на замке свои ворота и не давали противнику реализовывать свои моменты.

Судьба поединка решилась только в серии послематчевых бросков, где удача улыбнулась хоккеистам «Кременчука», а решающий бросок на свой счёт записал капитан "горожан" Тимур Гриценко.

МХК «Динамо» - «Донбасс» 3:6 (0:2, 1:1,2:3 )

В Харькове дончане пытались реабилитироваться за два поражения в предыдущих турах от «Днепра» и «Кременчука» и у них это сполна получилось. «Донбасс» сходу встречи завладел игровым преимуществом и по ходу поединка только наращивал свой прессинг. Харьковский клуб, в свою очередь, смог только трижды пробить Богдана Дьяченко.

Второй период ста самым интересным отрезком встречи, ведь харьковскому клубу удалось сократить отставание в счёте до 3:4 и даже получить шанс сравнять счёт. Но либо усталось сыграла своё, либо опыт донецкой команды перевесил молодость коллектива Александра Сеуканда, но встреча всё же закончилась со счётом 6:3 в пользу действующего чемпиона Украины.

Отметим, что в этом матче форвард харьковчан Артём Кобиков набрал 50 юбилейное очко в чемпионатах Украины.

«Белый Барс» – «Ледяные Волки» 5:4 ОТ (2:0; 1:3; 1:1; 1:0)

Тур в Белой Церкви закрыли аутсайдеры турнирной таблицы «Белый Барс» и «Ледяные Волки». Встреча выдалась достаточно драматичной, ведь ещё в середине второго периода киевляне горели 0:3, но потом смогли сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

Однако, на дополнительном времени удача улыбнулась Евгению Тимченко, который отправил шайбу в ворота Никиты Глотова и добыл победу в этом матче.

Седьмой тур Украинской хоккейной лиги пройдёт 6 и 7 октября. 6 октября в 13:50 в Харькове тур откроют МХК «Динамо» и «Днепр». А 7 ноября сначала в 13:30 «Ледяные Волки» примут «Кременчук», а потом в 18:00 в Дружковке встретятся «Донбасс» и «Белый Барс».

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