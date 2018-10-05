Кубок Украины по картингу 2018 состоится на этих выходных

В эти выходные 6-7 октября на лучшем картодроме страны Dnipro Kart в городе Каменское состоится самая картинговая гонка сезона 2018 - Кубок Украины по картингу.

Спортсмены со всей страны уже начали тренировки и вместе с инженерами подыскивают лучшие настройки картов с тем, чтобы в субботу показать лучшее время в квалификации, а в воскресенье - лучшую спортивную форму и в итоге подняться на пьедестал. Кроме настоящего спортивного признания и официальных наград, на спортсменов этот раз ждет весомый призовой фонд, который специально сформированный как организаторами, так и спонсорами соревнований.

Принимающая сторона - картодром Dnipro Kart, как всегда, устраивает настоящий праздник для всех гостей, которых ждут музыкальные выступления, специальные зоны отдыха для детей, комфортные зрительские зоны и тому подобное. Еще одной приятной изюминкой для ценителей настоящих картинговых гонок и автоспорта станет организована Автомобильной Федерацией Украины онлайн трансляция воскресного дня соревнований на YouTube канале Autosport TV и телеканале XSport.

Ссылки и информация о времени трансляций будет предоставлена на фейсбук странице UkrKarting.

Итак, пусть победят лучшие! В субботу состоятся квалификация и отборочные заезды.

В воскресенье - официальное открытие соревнований, финальные гонки и церемония награждения.