Украина заняла второе место на Всемирной шахматной Олимпиаде-2018

Украинки Анна Музычук, Мария Музычук, Анна Ушенина, Юлия Осьмак и Наталья Жукова стали серебряными призерами Всемирной шахматной Олимпиады-2018 в Батуми (Грузия).

В заключительном, 11-м туре женская сборная Украины нанесла поражение команде США - 3:1 и, набрав 18 очков, заняла второе место.

Победила команда Китая (18), которая опередила украинок по дополнительным показателям. "Бронза" досталась сборной Грузии-1 (17).

На трех предыдущих Всемирных Олимпиадах - в турецком Стамбуле-2012, норвежском Тромсё-2014 и азербайджанском Баку-2016 - женская сборная Украины становилась бронзовым призером.

У мужчин чемпионами также стали китайцы, которые по дополнительным показателям опередили сборные США и России - у всех по 18 командных очков.

Сборная Украины в составе Василия Иванчука, Павла Эльянова, Юрия Криворучко, Антона Коробова и Руслана Пономарева, набрав 16 очков, заняла 10-е место.