Известную биатлонистку дисквалифицировали на два года за допинг

Антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) вынесла решение по допинговому делу словенки Теи Грегорин. В октябре прошлого года IBU отстранил Т. Грегорин из-за положительной допинг-пробы с Ванкувера-2010.

В ходе перепроверки проб участников Игр 2010 года, инициированной Международным олимпийским комитетом (МОК), в образцах, взятых у Т. Грегорин 6 и 7 февраля 2010 года, был обнаружен метаболит GHRP-2 (гормон роста). Все результаты биатлонистки, показанные на Олимпиаде, были аннулированы. IBU признал Т. Грегорин виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал биатлонистку на два года. Учитывая временное отстранение, начало дисквалификации словенки отсчитывается с 4 октября 2017 года.

Все результаты Т. Грегорин с 7 февраля 2010 года по 6 февраля 2012 года аннулированы, спортсменка обязана вернуть призовые и награды, добытые в этот срок. В течение трех недель биатлонистка может обжаловать решение антидопинговой комиссии. Т. Грегорин является бронзовым призером Сочи-2014, на счету словенки также два серебра чемпионатов мира.