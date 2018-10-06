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Известную биатлонистку дисквалифицировали на два года за допинг

Тея Грегорин
05:18 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Словенская биатлонистка Тея Грегорин обязана вернуть призовые и награды, завоеваные за период с 2010 по 2012 годы.

Антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) вынесла решение по допинговому делу словенки Теи Грегорин. В октябре прошлого года IBU отстранил Т. Грегорин из-за положительной допинг-пробы с Ванкувера-2010.

В ходе перепроверки проб участников Игр 2010 года, инициированной Международным олимпийским комитетом (МОК), в образцах, взятых у Т. Грегорин 6 и 7 февраля 2010 года, был обнаружен метаболит GHRP-2 (гормон роста). Все результаты биатлонистки, показанные на Олимпиаде, были аннулированы. IBU признал Т. Грегорин виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал биатлонистку на два года. Учитывая временное отстранение, начало дисквалификации словенки отсчитывается с 4 октября 2017 года.

Все результаты Т. Грегорин с 7 февраля 2010 года по 6 февраля 2012 года аннулированы, спортсменка обязана вернуть призовые и награды, добытые в этот срок. В течение трех недель биатлонистка может обжаловать решение антидопинговой комиссии. Т. Грегорин является бронзовым призером Сочи-2014, на счету словенки также два серебра чемпионатов мира.

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Новости спорта, Биатлон, Допинг, Новости спорта, Тея Грегорин.
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