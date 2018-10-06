Макгрегор и Нурмагомедов едва не подрались на церемонии взвешивания (Видео)

В ночь с 6 на 7 октября мск в Лас-Вегасе (США) состоится один из самых ожидаемых турниров бойцовского промоушена UFC — турнир UFC 229. Главным поединком вечера станет встреча российского чемпиона UFC в лёгком весе с ирландским бойцом, бывшим двукратным чемпионом промоушена Конором Макгрегором.

Накануне поединка в рамках официальной церемонии взвешивания ирландский боец неудачно пытался спровоцировать Хабиба на драку, после чего попытался ударить его ногой. При этом колено Макгрегора едва не влетело в лицо Уайта.

Непобежденный Нурмагомедов провел 26 боев в профессиональной карьере. Макгрегор потерпел 3 поражения и выиграл 21 бой.

Макгрегор и Нурмагомедов возглавят основной кард турнира UFC 229, в главном бою которого на кону будет стоять пояс чемпиона в легком весе, принадлежащий Хабибу. Бои основного карда начнутся 7 октября в 05:00 по киевскому времени. Трансляция на канале "2+2".