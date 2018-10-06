Ярмоленко сделал прогноз на бой Макгрегор - Нурмагомедов

Украинский вингер Вест Хэма рассказал о том, какой спорт наиболее интересен его одноклубникам, а также сделал прогноз на бой Нурмагомедова против Макгрегора.

“У нас в команде ребята очень любят бокс, а также бои без правил. Постоянно обсуждают и предстоящие бои, и те, которые уже прошли. Очень часто спрашивают меня о наших легендарных боксерах - о братьях Кличко, о Васе Ломаченко, о Сане Усике. Конечно, я им рассказываю то, что знаю.

Сейчас вот все время ходят разговоры про Хабиба и Конора. Я буду болеть за ирландца, но если бы ставил деньги, то выбрал бы Нурмагомедова”,- приводит слова Ярмоленко FootballHub.

Ранее Андрей заявил, что в Вест Хэме чувствует себя действительно счастливым.