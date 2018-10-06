Нурмагомедов - Макгрегор: бойцы ММА дали прогноз на бой

Рафаэль дос Аньос: Нурмагомедов очень хорошо контролирует корпус соперника. Я чувствовал, что он сосредоточен только на том, чтобы удержать меня в партере, потому что после этого боя у меня не было ни одной царапины. Я даже позвонил своему менеджеру и попросил сразу же подраться. Я сражался 40 дней спустя.

Я помню, что к этому бою я очень мало тренировал борьбу, что было одной из моих ошибок. Я думал, что смогу удержать бой в стойке, но он хороший борец. Конор не сможет научиться бороться за несколько месяцев, чтобы защититься от тейкдаунов.

Я всегда говорю, что каждый бой переходит в партер. Даже если вы выставите на бой двух пьяных парней с улицы, они в конце концов пойдут в партер. Я бы сказал, что у Хабиба больше шансов выиграть этот бой.

Дастин Порье: Тайминг Конора отличается. Его удары идут со странным ритмом. У него просто другой тайминг и другой ритм атак, по сравнению со всеми. Я думаю, что в конечном итоге для победы над Хабибом нужны хорошие навыки быстро улучшить позицию в борьбе и способность угрожать джиу-джитсу на спине, чтобы создавать пространство и вернуться в стойку. Нужен также бойцовский интеллект. Да много всего.

Чем дольше бой будет продолжаться, тем больше будет шансов у Хабиба. Но опять же, Хабиб замедляется и у него может возникнуть проблема с проведением тейкдаунов. Это сложный бой для меня. Я склоняюсь к Конору, но я продолжаю менять мнение от одного к другому.

Чед Мендес: Я думаю, Конор умен. Конор знает, что он хороший боец, но я думаю, что он также знает, где у него есть слабые места. Я хорошо помню, что в нашем бою его борьба была плоха. Он действовал, как новичок. Он не мог защищаться при изменения углов атаки. Одна из главных вещей, которую вы изучаете, как борец высокого уровня — атаки вторым и третьим темпом. Когда вы проходите в ноги, а парень защищается, вы не просто останавливаетесь и отступаете. Атака вторым темпом должна следовать за первой, и так далее. Конор хорошо защищался от первой атаки, но как только сразу шла следующая, он не знал, что делать.

Хабиб немного другой борец, чем я. Он не супер взрывной, он больше полагается на давление и прижимает вас к сетке. На мой взгляд, это может быть трудным способом попытаться уронить Конора.

Разговоры Конора в бою не повлияли на меня. Я помню, он все время болтал. Было смешно видеть его, когда он получил сечку, кровоточил повсюду, и он все еще говорил. Я подумал: «Чувак, тебе же надирают задницу». И он все еще говорил свою ерунду.

Хабиб обычно является парнем, который мчится вперед и пытается сократить дистанцию. Это будет работать в его пользу против Конора. Я чувствую, что этот бой может пойти в любую сторону.

Даррел Хорчер: Я бы не сказал, что Хабиб так уж физически силен. Я сражался с людьми, которые были сильнее. Но он просто безжалостен со своим самбо. Как только мы оказались в партере, я не мог двигаться. Тайминг его проходов в ноги хорош, но это не совсем борцовские проходы. Это больше способ использовать его самбо. Я защитился от его первого прохода, но он не останавливается. Он будет просто следовать за вами, где бы вы ни оказались, и уронит вас.

Я тренировался с полутяжами и тяжами, и это то же самое, что и бороться с Хабибом, когда он сверху. Его ноги, как будто из бетона. Его давление вытягивает все силы из вас. Даже, если вы в форме, это просто изматывает вас, а я не был в форме. Если он схватит Конора, игра закончится. Борцовские навыки Конора не так уж хороши, самбо Хабиба — это другой мир. Единственный шанс Макгрегора — держать дистанцию.