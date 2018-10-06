День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 06.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор: рекордные гонорары за бой
Нурмагомедов - Макгрегор: рекордные гонорары за бой
Новости: Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
Новости: Бокс. Анонс главных боев уик-энда
Бокс. Анонс главных боев уик-энда
Новости: Макгрегор - Нурмагомедов: где и когда смотреть бой в Украине
Макгрегор - Нурмагомедов: где и когда смотреть бой в Украине

Нурмагомедов - Макгрегор: бойцы ММА дали прогноз на бой

Дастин Порье
15:50 Сегодня Телеграф
allboxing.ru
Фото: Твиттер

Новости спорта: Журналист ESPN Бретт Окамото опросил бывших соперников Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, чтобы узнать их мнение о предстоящем главном бое UFC 229.

Рафаэль дос Аньос: Нурмагомедов очень хорошо контролирует корпус соперника. Я чувствовал, что он сосредоточен только на том, чтобы удержать меня в партере, потому что после этого боя у меня не было ни одной царапины. Я даже позвонил своему менеджеру и попросил сразу же подраться. Я сражался 40 дней спустя.

Я помню, что к этому бою я очень мало тренировал борьбу, что было одной из моих ошибок. Я думал, что смогу удержать бой в стойке, но он хороший борец. Конор не сможет научиться бороться за несколько месяцев, чтобы защититься от тейкдаунов.

Я всегда говорю, что каждый бой переходит в партер. Даже если вы выставите на бой двух пьяных парней с улицы, они в конце концов пойдут в партер. Я бы сказал, что у Хабиба больше шансов выиграть этот бой.

Дастин Порье: Тайминг Конора отличается. Его удары идут со странным ритмом. У него просто другой тайминг и другой ритм атак, по сравнению со всеми. Я думаю, что в конечном итоге для победы над Хабибом нужны хорошие навыки быстро улучшить позицию в борьбе и способность угрожать джиу-джитсу на спине, чтобы создавать пространство и вернуться в стойку. Нужен также бойцовский интеллект. Да много всего.

Чем дольше бой будет продолжаться, тем больше будет шансов у Хабиба. Но опять же, Хабиб замедляется и у него может возникнуть проблема с проведением тейкдаунов. Это сложный бой для меня. Я склоняюсь к Конору, но я продолжаю менять мнение от одного к другому.

Чед Мендес: Я думаю, Конор умен. Конор знает, что он хороший боец, но я думаю, что он также знает, где у него есть слабые места. Я хорошо помню, что в нашем бою его борьба была плоха. Он действовал, как новичок. Он не мог защищаться при изменения углов атаки. Одна из главных вещей, которую вы изучаете, как борец высокого уровня — атаки вторым и третьим темпом. Когда вы проходите в ноги, а парень защищается, вы не просто останавливаетесь и отступаете. Атака вторым темпом должна следовать за первой, и так далее. Конор хорошо защищался от первой атаки, но как только сразу шла следующая, он не знал, что делать.

Хабиб немного другой борец, чем я. Он не супер взрывной, он больше полагается на давление и прижимает вас к сетке. На мой взгляд, это может быть трудным способом попытаться уронить Конора.

Разговоры Конора в бою не повлияли на меня. Я помню, он все время болтал. Было смешно видеть его, когда он получил сечку, кровоточил повсюду, и он все еще говорил. Я подумал: «Чувак, тебе же надирают задницу». И он все еще говорил свою ерунду.

Хабиб обычно является парнем, который мчится вперед и пытается сократить дистанцию. Это будет работать в его пользу против Конора. Я чувствую, что этот бой может пойти в любую сторону.

Даррел Хорчер: Я бы не сказал, что Хабиб так уж физически силен. Я сражался с людьми, которые были сильнее. Но он просто безжалостен со своим самбо. Как только мы оказались в партере, я не мог двигаться. Тайминг его проходов в ноги хорош, но это не совсем борцовские проходы. Это больше способ использовать его самбо. Я защитился от его первого прохода, но он не останавливается. Он будет просто следовать за вами, где бы вы ни оказались, и уронит вас.

Я тренировался с полутяжами и тяжами, и это то же самое, что и бороться с Хабибом, когда он сверху. Его ноги, как будто из бетона. Его давление вытягивает все силы из вас. Даже, если вы в форме, это просто изматывает вас, а я не был в форме. Если он схватит Конора, игра закончится. Борцовские навыки Конора не так уж хороши, самбо Хабиба — это другой мир. Единственный шанс Макгрегора — держать дистанцию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, MMA, UFC, UFC 229, Видео, Дастин Порье, Конор Макгрегор, Конор Макгрегор - Хабиб Нурмагомедов, Макгрегор - Нурмагомедов, Новости ММА, Нурмагомедов - Макгрегор, Смешанные единоборства, Хабиб Нурмагомедов, Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Владимир Кличко в Шотландии покоряет гольф (Фото)

Владимир Кличко в Шотландии покоряет гольф (Фото)
Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)

Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Макгрегор и Нурмагомедов едва не подрались на церемонии взвешивания (Видео) Известную биатлонистку дисквалифицировали на два года за допинг Нурмагомедов и Макгрегор прошли церемонию взвешивания

Последние новости

СМИ: Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек официально развелись Нурмагомедов - Макгрегор: бывшие соперники бойцов о главном бое UFC 229 Веющие приключениями снимки одного из самых старых вулканов Африки (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Макгрегор - Нурмагомедов: где и когда смотреть бой в Украине
02 Макгрегор и Нурмагомедов едва не подрались на церемонии взвешивания (Видео)
03 Усик провел спарринг с американским супертяжеловесом
04 Ошибка Ярмоленко и поражение Вест Хэма (Видео)
05 Нурмагомедов - Макгрегор: рекордные гонорары за бой
Новости сегодня
16:21 Врачи выяснили, какая сладость поднимает иммунитет
16:15 В детсаду Хмельницкой области произошла вспышка кишечной инфекции
16:05 В Кропивницком горел жилой дом: погибли трое человек
16:04 Веселое настроение: вечерние анекдоты 6 октября
15:54 Toyota представила свой самый вместительный хэтчбек
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: 6 октября в Латвии проходят парламентские выборы
6 октября в Латвии проходят парламентские выборы
Новости: В Киеве проходит масштабный семейный праздник
В Киеве проходит масштабный семейный праздник
Новости: Юнкер считает, что компромисс по Brexit будет найден
Юнкер считает, что компромисс по Brexit будет найден
Новости: Факты, подтверждающие истинность сказанного в Священном Писании (Фото)
Факты, подтверждающие истинность сказанного в Священном Писании (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь