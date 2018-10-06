Нурмагомедов - Макгрегор: бывшие соперники бойцов о главном бое UFC 229

Майкл Джонсон: В нашем бою не было чего-то такого, что я раньше не видел, но я очень беспокоился о его тейкдаунах. Мне было не очень удобно. Я стоял далеко от него, когда наносил удары. Я был обеспокоен его тейкдаунами. Если бы я только сосредоточился на себе, я думаю, что это была бы другая история.

Во время моего лагеря много людей говорили мне о его борьбе, как она хороша, насколько хорош его контроль. Может быть, если бы не эти разговоры, то у меня и не было бы этой проблемы. Вообще дело даже не столько в его борьбе в стойке, а в его контроле сверху в партере. Думаю, он дает вам выбор. Вы можете защищаться от ударов, или вы можете попытаться встать, или вы можете попытаться освободить запястья. Он всегда атакует и удерживает позицию. Он словно средневес, когда с ним борешься, а я был некрупным легковесом.

Этот бой будет идти одним из двух способов. Это довольно просто. Либо Хабиб переведет его в партер, либо Конор защититься от тейкдаунов и в итоге донесет свою левую руку.

Эдди Альварес: Что было уникальным в бою с Конором, что-то, чего я, возможно, раньше не ощущал, — у него такое спокойствие, которое загипнотизировало вас в ложном ощущении спокойствия и безопасности. Поэтому, вместо того, чтобы идти туда и двигаться, как я обычно делаю, его спокойствие заставляло меня чувствовать: «О, я не в опасности». Он ведет бой очень расслабленно, а затем наносит быстрый удар.

Ему нравится контратаковать. Всякий раз, когда вы бьете сами, вы не готовы одновременно принять удар. Многие действительно хорошие нокауты в боксе и ММА случаются на контратаках. Он хорошо чувствует атаки соперника.

И у него есть уникальная, расслабленная скорость. Чтобы это понять вам понадобится раунд или два. Хабиб имеет подходящий стиль, чтобы победить его, но когда я думаю о битве, он не сможет проводить слишком много попыток тейкдауна, из-за скорости происходящего. Я не думаю, что Хабиб так же быстр. Я думаю, что это будет большой фактор в этой битве: разница в скорости. Конор намного, намного быстрее.

Если Хабиб использует свою борьбу, он победит, но если мне придется выбирать, мне, вероятно, придется выбрать Конора. Многие из этого основано на том, что я видел в последнем бою Хабиба с Яквинтой. Хабиб просто хватал одну и ту же ногу снова и снова. Он делал слишком много ошибок в защите. Против Конора у вас есть очень небольшой запас за ошибку.

Эл Яквинта: Я скажу вам это: на 100 процентов, Хабиб удивит многих людей своей стойкой, и Конор удивит многих людей своим партером. Все думают, что это односторонний ход — Хабиб на земле, Конор в стойке. Ни за что. Это сражение. И это будет более равно в стойке и на земле, чем люди думают.

Хабиб неортодоксален на ногах, и это другой стиль, чем тот, к которому привык Конор. Также у Хабиба крепкая челюсть. Я не хотел, чтобы он меня перевел в партер, но я просто пошел на это. Сразу в первом раунде я пошел прямо вперед. Но я не знал, что мне предстоит бой с ним за 24 часа до этого. Я ни о чем не беспокоился. Просто вышел и начал.

Я хочу, чтобы Хабиб нокаутировал его к чертям. Это заставило бы меня выглядеть лучше (смеется). Я хочу, чтобы Хабиб убил его, и я думаю, что это произойдет. Но я чувствую, что Конор видел, что я сделал, и, возможно, увидел что-то еще во втором и третьем раундах. Я не знаю.