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Третьи летние юношеские Олимпийские игры стартуют в Буэнос-Айресе

ЮОИ-2018
18:57 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: Третьи летние юношеские Олимпийские игры стартуют 6 октября в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

В соревнованиях примут участие 4012 спортсменов из 206 стран мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт события и сайт Международного олимпийского комитета.

Украинские атлеты готовы защищать честь страны на ЮОИ-2018 и призвали болельщиков поддержать сборную. Об этом сообщает также пресс-служба НОК Украины.

На форуме украинская команда представлена 55-ю спортсменами, которые выступят в 22-х видах спорта. Сейчас украинские атлеты уже прекрасно обосновались в Олимпийской деревне и испытывают спортивные арены олимпийского Буэнос-Айреса.

“Мы приступили к тренировкам еще вчера — в первый день пребывания в Аргентине. Замечательный зал, но нужно время, чтобы адаптироваться, привыкнуть к дорожке, освещению. Будем работать дальше. Для этого мы сюда и приехали”, — сказала представительница спортивной акробатики Дарья Плохотнюк. Национальная команда также реализовала одну из добрых традиций олимпийцев и украсила сине-желтыми флагами балконы и окна своего дома. Украинцы живут в 7-этажном корпусе в номерах по 2-4 человека.

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Новости спорта, Буэнос-Айрес, Юношеские Олимпийские игры, ЮОИ-2018.
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