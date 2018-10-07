Нурмагомедов - Макгрегор: Тайсон Фьюри дал прогноз на бой

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от титульного поединка в UFC, в котором встретятся чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-чемпион промоушна в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

"Я поеду на этот бой. Лас-Вегас, жди меня. Кто победит? Макгрегор нокаутирует Хабиба", — заявил Фьюри в интервью, размещённом на официальной странице BTSport UFC в «Твиттере».

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор станут участниками главного поединка вечера на турнире UFC 229, который пройдёт в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября. Поединок россиянина с ирландцем будет закрывать масштабное шоу и начнётся около 7:00.