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Продэксим не смог выйти в элитный раунд футзальной Лиги чемпионов УЕФА

МФК Продэксим
13:19 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: МФК Продэксим

Новости спорта: Херсонский клуб Продэксим проиграл в сербском городе Крагуевац со счетом 0:1 (0:0) чешской команде Хрудим матч 3-го заключительного тура основного раунда ЛЧ.

Таким образом, чемпионы Украины уступили во всех трех матчах и не смогли пробиться в элитный раунд турнира. Напомним, в предыдущих встречах подопечные бразильского тренера Жоао Карлоса Брабози уступили испанскому "Интеру" (0:3) и сербскому "Экономацу" (2:3).

Последняя встреча 3-го тура "Интер" - "Экономац" пройдет в субботу позже.

Турнирное положение пока таково: "Интер" (Испания) - 6 очков, "Хрудим" - 6, "Экономац" - 3, "Продэксим" - 0. В следующий круг выходять три команды.

В элитном раунде турнира 16 клубов будут разбиты на четыре группы, победители которых получат путевки в финальную часть. Срок проведения элит-раунда - 13-18 ноября. Жеребьевка - 14 октября. Финальная часть розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА по футзалу пройдет 25-27-го или 26-28 апреля 2019 года на площадке одного из участников. Жеребьевка финальной стадии состоится в начале 2019-го.

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