UFC 229. Петтис проиграл Фергюсону, получив перелом руки во втором раунде

В ночь с 6 на 7 октября мск в Лас-Вегасе (США) проходит один из самых ожидаемых турниров бойцовского промоушена UFC — турнир UFC 229. В эти минуты проходят бои основного карда.

Американский боец Тони Фергюсон техническим нокаутом победил соотечественника Энтони Петтиса. После второго раунда бой был остановлен из-за перелома руки Петтиса.

Напомним, главным поединком вечера станет встреча российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландским бойцом, бывшим двукратным чемпионом промоушена Конором Макгрегором.

Ранее американец Деррик Льюис отправил в нокаут российского тяжеловеса Александра Волкова.