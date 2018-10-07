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UFC 229. Петтис проиграл Фергюсону, получив перелом руки во втором раунде

они Фергюсон
07:54 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер Фергюсона

Новости спорта: Американский боец Тони Фергюсон техническим нокаутом победил своего соотечественника Энтони Петтиса в со-главном бою UFC 229..

В ночь с 6 на 7 октября мск в Лас-Вегасе (США) проходит один из самых ожидаемых турниров бойцовского промоушена UFC — турнир UFC 229. В эти минуты проходят бои основного карда.

Американский боец Тони Фергюсон техническим нокаутом победил соотечественника Энтони Петтиса. После второго раунда бой был остановлен из-за перелома руки Петтиса.

Напомним, главным поединком вечера станет встреча российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландским бойцом, бывшим двукратным чемпионом промоушена Конором Макгрегором.

Ранее американец Деррик Льюис отправил в нокаут российского тяжеловеса Александра Волкова.

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