Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя

В ночь с 6-го на 7-е октября состоялся масштабный вечер смешанных единоборств UFC 229, главным событием которого стал супер бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор. Россиянин Нурмагомедов сумел защитить титул UFC в легчайшем весе, победив ирландца удушающим приемом в 4-м раунде.

Видео главного боя UFC 229 Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор:

Напомним, в со-главном поединке UFC 229 Американский боец Тони Фергюсон техническим нокаутом победил своего соотечественника Энтони Петтиса.