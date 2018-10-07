"Если я сделал что-то неправильно, то посадите меня в тюрьму": Нурмагомедов покинул октагон без пояса UFC

В главном его событии встретились Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Россиянин заставил сдаться Макгрегора в четвёртом раунде и, таким образом, защитил титул чемпиона в лёгком весе. Но после схватки в октагоне и за его пределами началась потасовка, в которой самое активное участие принял и Нурмагомедов.

После боя россиянин заявил, что всегда относится с уважением к соперникам, но противостояние с Макгрегором приняло совсем иной характер.

"Я спокоен! Я всегда уважаю своих соперников, но это был вопиющий случай. Тащите пояс! Дайте мне пояс, и я уйду. Если я сделал что-то неправильно, то посадите меня в тюрьму! Просто дайте мой пояс!"— сказал Хабиб сразу после боя.

После потасовки на арене между Хабибом и президентом UFC Дэном Уайтом состоялся разговор на повышенных тонах, после которого россиянин покинул октагон до оглашения результата боя, так и не получив чемпионский пояс.