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Нурмагомедов извинился за свое поведение

Хабиб Нурмагамедов
23:20 Вс, 7 Октябрь 2018 Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Россиянин извинился за драку и сказал, что хочет убрать трешток из UFC.

Хабиб Нурмагомедов, победивший Конора Макгрегора в рамках турнира UFC 229, извинился за драку после боя с представителем соперника в зрительских рядах.

"В первую очередь я хочу принести извинения Атлетической комиссии штата Невада и Вегасу. Знаю, что проявилась не лучшая моя сторона. Это не лучшая моя сторона. Я человек. Но я не понимаю, как люди могут говорить только о том, что я перелез через клетку. А он вообще-то говорил о моей религии, о моей стране, о моем отце. Он приехал в Бруклин и разбил автобус, был близок к убийству пары человек. Что вы думаете об этом? Что насчет этого дерьма? Почему люди по-прежнему говорят лишь о моем перелезании через клетку? Не понимаю.

Мой папа меня всегда учил, что нужно уважать других людей. Моя команда, с которой я тренируюсь уже 7 лет в Калифорнии, мои друзья – все знают, какой я на самом деле.

А вся его команда (не только он, вся команда) – они все всегда сдаются. Когда все идет не так, как им хочется, они сдаются. Это случилось и сегодня.

Они называли его чемпионом в двух дивизионах, а сегодня он сдался. И пояс – здесь. Я остаюсь непобежденным чемпионом.

Я хотел бы сказать еще вот что. Люди изменили… Нет, не люди – пресса изменила ММА. Смешанные единоборства – это спорт взаимоуважения, а не трештока. Я уже говорил, что хочу изменить эту игру. Я не хочу, чтобы люди несли дерьмо про своих соперников, про их отцов и религию. Нельзя так говорить о религии и национальности. Ребята, нельзя. Для меня это очень важно.

Спасибо. Спасибо, ребята, что ждали меня здесь. Знаю, что мне достанется от отца, когда я вернусь домой. Невада, извини. Вегас, извини. Непобедимый, неоспоримый чемпион легкого веса.

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