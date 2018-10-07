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Макгрегор обратился к болельщикам после поражения от Нурмагомедова

Конор Макгрегор
17:13 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Конор Макгрегор обратился к фанатам после боя против Нурмагомедова.

Сегодня ранним утром в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 229. Главным его событием стал титульный поединок в лёгком весе Хабиба Нурмагмоедова с Конором Макгрегором.

 
 
 
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I’ll be back.

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

На протяжении всего боя россиянин имел тотальное преимущество и заставлял ирландца буквально выживать в борьбе. В четвёртой пятиминутке Макгрегор выбросил белый флаг, потерпев поражение. Тем не менее, невзирая на однозначное поражение, Конор не намерен уходить в тень. На официальной странице в «Инстаграме» он выложил своё фото за несколько минут до поединка с Хабибом, сопроводив его короткой фразой «Я вернусь».

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Все по теме:

Новости спорта, UFC, UFC 229, Конор Макгрегор, Новости UFC 229, Хабиб Нурмагомедов.
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