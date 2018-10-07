Макгрегор обратился к болельщикам после поражения от Нурмагомедова

Сегодня ранним утром в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 229. Главным его событием стал титульный поединок в лёгком весе Хабиба Нурмагмоедова с Конором Макгрегором.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I’ll be back. Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 7 Окт 2018 в 2:58 PDT

На протяжении всего боя россиянин имел тотальное преимущество и заставлял ирландца буквально выживать в борьбе. В четвёртой пятиминутке Макгрегор выбросил белый флаг, потерпев поражение. Тем не менее, невзирая на однозначное поражение, Конор не намерен уходить в тень. На официальной странице в «Инстаграме» он выложил своё фото за несколько минут до поединка с Хабибом, сопроводив его короткой фразой «Я вернусь».