День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 08.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Буэнос-Айресе торжественно открыли юношеские Олимпийские игры-2018 (Фото)
Потрясающая церемония открытия юношеских Олимпийских игр-2018 (Фото)
Новости: Шахтер не смог обыграть Зарю в Харькове
Шахтер не смог обыграть Зарю в Харькове
Новости: "Настоящая рубка": Петтис сломал руку в зрелищном бою с Фергюсоном (Видео)
"Настоящая рубка": Петтис сломал руку в зрелищном бою с Фергюсоном (Видео)
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя

"Два идиота, которые позорят наш спорт": Тони Фергюсон - о главном бое UFC

Тони Фергюсон
22:39 Вс, 7 Октябрь 2018 Телеграф
Трибуна
Фото: Твиттер

Новости спорта: Тони Фергюсон прокомментировал бой Макгрегор - Нурмагомедов и выходку российского бойца после поединка.

Боец UFC Тони Фергюсон считает себя настоящим чемпионом в легком весе.

«Я – гребаный чемпион, понимаете? Я был чемпионом и остаюсь им. Есть два идиота, которые позорят наш спорт. У меня сейчас нет пояса, но он не нужен мне, чтобы быть чемпионом.

Я хочу очистить этот спорт. Это спорт олимпийского уровня, а я тренируюсь как олимпиец. Мне пришлось избавиться от многих вещей в моей жизни, но я в них больше не нуждаюсь и чувствую себя великолепно.

Хабиб и я заслуживаем того, чтобы в пятый раз попытаться подраться. Он – чемпион, я – был временным чемпионом. Я – все еще гребаный чемпион!» – сказал Фергюсон.

На UFC 229 Тони Фергюсон победил Энтони Петтиса техническим нокаутом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, UFC, Конор Макгрегор, Новости UFC, Тони Фергюсон, Хабиб Нурмагомедов.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
В Буэнос-Айресе торжественно открыли юношеские Олимпийские игры-2018 (Фото)

В Буэнос-Айресе торжественно открыли юношеские Олимпийские игры-2018 (Фото)
Владимир Кличко в Шотландии покоряет гольф (Фото)

Владимир Кличко в Шотландии покоряет гольф (Фото)
Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)

Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Продэксим не смог выйти в элитный раунд футзальной Лиги чемпионов УЕФА Макгрегор жаждет реванша с Нурмагомедовым Мишель Уотерсон - Фелис Херриг. Видео боя UFC 229

Последние новости

Лихие девяностые: как это было (Фото) Лидер Шахтера пропустит матч против Ман Сити в Лиге чемпионов Эминем выпустил клип к саундтреку фильма "Веном" (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 Нурмагомедов - Макгрегор: события боя UFC 229
02 Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
03 Тяжелейший нокаут в бою Волков - Льюис за 11 секунд до конца поединка (Видео)
04 Беллью: Усик потребовал только одно
05 "Настоящая рубка": Петтис сломал руку в зрелищном бою с Фергюсоном (Видео)
Новости сегодня
00:08 Эрдоган: Турция не нуждается в поддержке МВФ
00:02 Срисакет Сор Рунгвисай защитил свой титул WBC (Видео)
00:00 Ночная порция смешных картинок для любителей посмеяться
23:48 "Любовь это": чувственные иллюстрации, показывающие, что такое любовь (Фото)
23:47 В соцсетях готовят "подарочек" ко дню рождения Путина
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В оккупированном Антраците сгорел торговый центр
В оккупированном Антраците сгорел торговый центр
Новости: Синоптик рассказала об изменениях в климате Украине за последние годы
В Украине изменился климат
Новости: Назван лучший учитель Украины
Назван лучший учитель Украины
Новости: Эти продукты можно есть перед сном без вреда для фигуры
Эти продукты можно есть перед сном без вреда для фигуры
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь