"Два идиота, которые позорят наш спорт": Тони Фергюсон - о главном бое UFC

Боец UFC Тони Фергюсон считает себя настоящим чемпионом в легком весе.

«Я – гребаный чемпион, понимаете? Я был чемпионом и остаюсь им. Есть два идиота, которые позорят наш спорт. У меня сейчас нет пояса, но он не нужен мне, чтобы быть чемпионом.

Я хочу очистить этот спорт. Это спорт олимпийского уровня, а я тренируюсь как олимпиец. Мне пришлось избавиться от многих вещей в моей жизни, но я в них больше не нуждаюсь и чувствую себя великолепно.

Хабиб и я заслуживаем того, чтобы в пятый раз попытаться подраться. Он – чемпион, я – был временным чемпионом. Я – все еще гребаный чемпион!» – сказал Фергюсон.

На UFC 229 Тони Фергюсон победил Энтони Петтиса техническим нокаутом.