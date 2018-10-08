С почином: итоги первого дня юношеских Олимпийских игр для Украины

Сборная Украины в первый день соревнований на Летних юношеских Олимписких играх-2018 в Буэнос-Айресе завоевала свою дебютную медаль.

17-летний дзюдоист Олег Вередыба стал обладателем бронзы в категории до 55 кг. В своей первой схватке Олег победил Ариэля Шульмана (Израиль), затем эквадорца Брайана Гарбоа. В полуфинале украинец уступил монголу Темууджину Ганбургеду, а в схватке за бронзу победил француза Ромена Валадье Пикара.

"Эмоции переполняют! Честно говоря, еще не могу поверить, что выиграл олимпийскую медаль. Хочу искренне поблагодарить всех, кто поддерживал меня сегодня в этом зале! Я всё это чувствовал и слышал. Когда слышишь возгласы "Украина! Украина!", то у тебя появляются новые силы и огромное желание идти вперед и только побеждать", - сказал Олег после победы в комментарии НОК Украины.

К сожалению, не удалось выиграть медаль украинке Анастасии Балабан. Она также успешно продвигалась по турнирной сетке, но в полуфинале проиграла будущей чемпионке Марии Хименес из Венесуэлы. А в борьбе за бронзу уступила спортсменке из Косова Эрзе Муминовик.

Начали свою борьбу на Олимпиаде наши гимнасты. Анастасия Бачинская отлично выступила в квалификации в вольных упражнениях, с первого места выйдя в финал. У юношей прошла квалификация на двух видах программы – Назар Чепурный на коне допустил ошибку и стал только 12-м (при том, что программа у него самая сложная из соперников), а вот на вольных упражнениях он уже стал пятым, пробившись в финал. В квалификации на многоборье Назар занимает восьмое место.

Теннисистки Белокинь/Дема в паре стартовали с победы в первом раунде, пробившись в четвертьфинал. По разному стартовали бадминтонисты – Даниил Боснюк выиграл у соперника из Бразилии, а вот Анастасия Прозорова уступила сопернице из Вьетнама.

Марина Колесникова в плавании на спине на 100 м не сумела пробиться хотя бы в полуфинал. Иван Тищенко в одиночке в академической гребле с пятым результатом прошел квалификацию.

Наконец, в спортивной акробатике Украина со вторым результатом пробилась в финал, набрав 82,000 балла и уступив всего 0,070 баллов Израилю.