Менеджер Нурмагомедова - о бое Хабиба против Конора и выходке после поединка

Али Абдель-азиз, менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал победу россиянина в титульном бое над ирландцем Конором Макгрегором. Соперник Нурмагомедова сдался в четвёртом раунде после удушающего приёма. Затем россиянин после боя самовольно покинул клетку и спровоцировал массовую драку как в октагоне, так и вне его.

«С самого начала не было двух королей, был только один! Я хочу поздравить моего брата Хабиба, непобеждённого короля!

Фанаты получили великолепное шоу, увидели отличный бой. Я хочу извиниться перед Атлетической комиссией Невады и губернатором Невады. Также благодарю полицию Лас-Вегаса и секьюрити, они сработали великолепно.

Думаю, теперь понятно, кто является бойцом-любителем в UFC», — сказал Абдель-азиз во время пресс-конференции.