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В Киеве состоялся престижный международный марафон

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Марафон в Киеве
12:55 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости спорта: В Киеве состоялся международный марафон Wizz Air Kyiv City Marathon 2018.

Маршрут главной дистанции IX Киевского международного марафона Wizz Air Kyiv City Marathon 2018 со стартом и финишем на Майдане Независимости традиционно проходил живописными улицами украинской столицы.

Старт марафона:

Второй раз подряд победителем марафонской дистанции стал Артем Поддубный из Бахмута Донецкой области, преодолел 42,195 км за 2 часа 28 минут 29 секунд, передает Укринформ со ссылкой на организаторов спортивного мероприятия.

Киевлянин Владимир Васьков, занявший второе место, финишировал через 6 минут 19 секунд (2:34.48), а бронзовый призер также представитель Киева Сергей Попов уступил победителю более восьми минут (2:36.31).

У девушек чемпионкой Wizz Air Kyiv City Marathon 2018 стала одесситка Юлия Тарасова. Ее время 2:54.14. Второе место заняла Валентина Полтавская (2:57.09), а третьей стала прошлогодняя победительница Киевского марафона Ирина Масник (2:59.58).

Национальный рекорд Украины установил Владимир Сковородко, который преодолел марафон в полной пожарной амуниции весом 18 кг за 5 часов 11 минут 28 секунд.

Кроме марафона, в воскресенье в Киеве прошли соревнования и на других дистанциях: полумарафон - 21,0975 км, 10 км, 5 км, эстафета, благотворительные забеги на 3 и 2 км. К беговой события присоединились не только взрослые, но и дети. Специально для них организаторы подготовили забеги на дистанциях 100, 500 и 1000 метров.

Всего на старт IX Киевского марафона вышли более 11 тысяч любителей бега из 45 стран.

Видео забега:

Первый Киевский марафон прошел в 2010 году. С тех пор соревнования проводятся регулярно. С 2012-го по 2014-й марафон переносили на весну, но с 2015 года он снова организуется осенью.

Рекордсменом Wizz Air Kyiv City Marathon является Андрей Наумов, который преодолел дистанцию в 42,195 км за 2:19.17. У девушек лучшее время удерживает Татьяна Рыбальченко - 2:44:41. Оба рекорда были установлены в 2013 году.

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Новости спорта, Wizz Air Kyiv City Marathon 2018, Марафон, Марафон в Киеве, Новости спорта.
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