Отец Нурмагомедова прокомментировал выходку сына после боя против Макгрегора

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что вынесет своему бойцу штрафные санкции за его поведение после победы над Конорром Макгрегором.

"Я буду вынужден вынести свои санкции, более жесткие. Жестче, чем у UFC. Должны быть дисциплина и порядок. В октагоне можно делать, что угодно. Но за его пределами - обычные люди, женщины, дети, посторонние. За пределами октагона все должно быть мирно", - цитирует тренера Спорт-Экспресс.

Напомним, после победы над Макгрегором удушающим приемом Нурмагомедов перепрыгнул через сетку и набросился на представителя команды Конора, в результате чего в зале началась массовая потасовка.