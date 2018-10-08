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Отец Нурмагомедова прокомментировал выходку сына после боя против Макгрегора

Хабиб Нурмагомедов
13:31 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал действия своего сына после боя с Макгрегором.

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что вынесет своему бойцу штрафные санкции за его поведение после победы над Конорром Макгрегором.

"Я буду вынужден вынести свои санкции, более жесткие. Жестче, чем у UFC. Должны быть дисциплина и порядок. В октагоне можно делать, что угодно. Но за его пределами - обычные люди, женщины, дети, посторонние. За пределами октагона все должно быть мирно", - цитирует тренера Спорт-Экспресс.

Напомним, после победы над Макгрегором удушающим приемом Нурмагомедов перепрыгнул через сетку и набросился на представителя команды Конора, в результате чего в зале началась массовая потасовка.

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Новости спорта, UFC, Абдулманап Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Новости UFC, Хабиб Нурмагомедов.
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