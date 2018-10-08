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Обзор седьмого тура Украинской хоккейной лиги (Видео)

УХЛ
16:16 Сегодня Телеграф
УХЛ
Фото: УХЛ

Новости спорта: Разгром от «Кременчука» и уверенный победы «Днепра» и «Донбасса».

В рамках седьмого тура Украинской хоккейной лиги «Днепр» обыграл МХК «Динамо», «Креременчук» в Киеве разгромил «Ледяных Волков», а «Донбасс», дважды уступая, одолел «Белый Барс»

МХК «Динамо» – «Днепр» 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Тур в Харькове своей встречей открыли МХК «Динамо» и лидер турнирной таблицы «Днепр». Херсонцы сходу завладели игровым преимуществом и дважды пробили Тимура Мамедова, что во многом и предрешило исход встречи.

Только во второй двадцатиминутке харьковчане начали кусаться и смогли открыть счёт для своей команды, но разница в счёте была недосягаема для харьковского клуба и «Днепр» увёз из Харькова очередные три очка.

«Ледяные Волки» – «Кременчук» 1:9 (1:3, 0:2, 0:4)

Матч в Киеве выдался не самым удачным для «Ледяных Волков», которые вновь потерпели разгромное поражение от кременчужан. Отличительной чертой «Волков» является жёсткий характер и борьба на каждом сантиметре площадки, но не хватает ещё подопечным Николая Сидорова голевого везения и завершения атак заброшенными шайбами.

Поэтому, хоть киевляне и кусались по ходу всей встрече, но кременчужане смогли сломить оборону противника и девять раз отличиться в воротах Никиты Глотова.

Отметим, что в составе «горожан» сразу четверо игроков отметились дублями – Иван Савченко, Николай Киселёв, Алексей Зайцев и Виктор Тютченко.

«Донбасс» – «Белый Барс» 6:2 (1:2; 2:0; 3:0)

Хоть первая двадцатиминутка и прошла с преимуществом «Белого Барса», который дважды смог выйти вперёд, но ровно со старта второго периода ситуация перевернулась с ног на голову. Дончане полностью захватили игровое преимущество и показали, что они готовы отыграть два поражения кряду.

Таким образом за оставшиеся 40 минут игрового времени донецкий клуб смог ещё пять раз отличиться в воротах противника, взамен не пропустив ни одного гола и закрепившись на третьей строчке в турнирной таблице.

Напомним, что восьмой тур Украинской хоккейной лиги пройдёт уже 10 и 11 октября. Тур стартует в Киеве, где 10 октября сначала в 17:00 сразятся «Ледяные Волки» и МХК «Динамо», а потом в Херсоне в 19:00 «Днепр» примет донецкий «Донбасс». 11 октября в 18:30 в Белой Церкви тур закроют «Белый Барс» и «Кременчук».

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Новости спорта, Новости спорта, УХЛ, ХК Донбасс, Хоккей.
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