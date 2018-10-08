Олимпийского чемпиона из России признали виновным в подмене мочи

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российского бобслеиста Алексея Воеводу виновным в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпийских игр в Сочи.

Суд постановил, что спортсмен принимал непосредственное участие при подмене проб с мочой – о том же говорят показания экспертов и свидетелей и несколько царапин на баночке. В самой допинг-пробе был зафиксирован необычайно высокий уровень соли

Воевода не смог объяснить такие показатели в своей допинг-пробе.

CAS вынес мотивировочное решение по делу бобслеиста 11 июля.

Напомним, на Играх в Сочи Воевода завоевал две золотые медали — в составе экипажа-двойки во главе с Александром Зубковым и в составе экипажа-четверки так же во главе с Зубковым. В декабре 2017-го года Международный олимпийский комитет лишил его этих наград.