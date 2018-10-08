Мать Макгрегора: Будь осторожен, Конор - великие всегда вызывают гнев

Российский боец победил соперника с помощью удушающего приёма в четвёртом раунде. После окончания боя на арене T-Mobile в Лас-Вегасе началась потасовка, которую спровоцировал Хабиб, напавший на одного из тренеров оппонента. В то же время члены команды Нурмагомедова атаковали Макгрегора в октагоне. После окончания боя многие эксперты предположили, что Макгрегору стоит завершить карьеру.

«Наша семья гордится тобой, Конор. Будь осторожен. Помни, в спорте великие атлеты всегда вызывают гнев болельщиков», — написала Маргарет в своём «инстаграме», выложив фото с сыном.

Также Маргратер Макгрегор отключила возможность комментирования записи.

После поражения Макгрегор сообщил, что ещё вернётся в октагон. Также ирландец заявил, что хотел бы провести реванш с Нурмагомедовым.