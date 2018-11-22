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Хоккей. Кременчук обыграл Динамо 5:2

Хоккей. Кременчук обыграл Динамо 5:2
09:12 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Дублем в составе кременчужан отметился Иван Савченко.

21 ноября матчем между «Кременчуком» и МХК «Динамо» продолжился 18 тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

Хозяева площадки выдали очень мощный старт поединка, дважды поразив ворота харьковской команды – отметились Никита Муртищев и Иван Савченко. И хоть команды провели первый период фактически наравне, но харьковскому клубу так и не далось прошить Никиту Гордюшина.

Только в начале второй двадцатиминутки Дмитрий Колядинский, после выхода один на один, отквитал одну шайбу, сократив отставание своей команды до минимума и оставив второй период за "динамовцами".

Такой ход поединка явно не устроил лидера чемпионата и в заключительной трети матча кременчужане сумели забросить еще три шайбы, на что “бело-синие" ответили одним результативным броском от капитана Руслана Ромащенко.

Напомним, что в следующем туре МХК «Динамо» вновь сразится с «Кременчуком». Игра пройдет 24 ноября в в 13:50 в Харькове, а прямая трансляция будет доступна на сайте XSPORT.ua.

«Кременчук» – МХК «Динамо» 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Шайбы: 1:0 Муртищев (Киселев, Фурса), 13:12, 2:0 Савченко (Гриценко, Ворона – больш.), 18:31, 2:1 Колядинский (Худяков), 23:33, 3:1 Тютченко (Севрюгин), 43:14, 4:1 Савченко (Ворона, Гриценко), 46:31, 5:1 Грицких (Тютченко, Красильников – больш.), 56:16, 5:2 Ромащенко (Худяков), 58:42.

Кременчук: Гордюшин (Бояршинов); Толстушко – Грицких, Бельский – Севрюгин, Боевых – Хришпенц, Савицкий – Горлушко; Красильников – Кривошапкин – Тютченко, Савченко – Гриценко – Ворона, Киселев – Муртищев – Фурса, Цыпнятов – Полищук – Ефимочкин.

МХК Динамо: Мамедов (Гурко); Жовнир – Дегтярев, Наливайко – Матвиенко, Лисин – Шматько, Бабчук; Худяков – Ромащенко – Кобиков, Халин – Максименко – Колядинский, Сиротенко – Скребела – Пойманов.

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Хоккей, Новости спорта, УХЛ, ХК Кременчук.
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