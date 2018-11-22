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Соперник погибшего Пушкаря отказался от чемпионского пояса

Соперник погибшего Пушкаря отказался от чемпионского пояса
12:40 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Соперник украинца совершил благородный поступок и вспомнил о сыне.

На прошлой неделе погиб в ДТП ведущий украинский мастер армрестлинга 15-кратный чемпион мира Андрей Пушкарь. Он должен был выступить в Польше на Кубке мира среди профессионалов.

Пушкарь должен был защищать пояс чемпиона мира по версии Professional Armwrestling League в супертяжелой категории против многократного чемпиона мира среди профессионалов Дениса Цыпленкова. Цыпленков - гражданин России, но уроженец Кривого Рога.

Цыпленков вышел к столу, за которым должен был противостоять Пушкарю, сказал трогательную речь в память о своим погибшем сопернике и отказался от чемпионского пояса, ставшего вакантным. Цыпленков предложил навсегда оставить пояс в семье Пушкаря.

"Так как он не доехал и никакой армфайт не состоялся, я не имею права забрать пояс. Он остается у Андрюхи в семье, его сыну Льву, чтобы он гордился и знал, что его отец ушел непобежденным", — отметил он.

Также участники турнира устроили публичный сбор денег, которые будут переданы вдове Андрея Пушкаря.

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Все по теме:

ДТП, Андрей Пушкар, Новости спорта, Армспорт, Армрелинг.
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