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Украинка Пидгрушная финишировала второй на Кубке Швейцарии

Украинка Пидгрушная финишировала второй на Кубке Швейцарии
15:38 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Женская сборная Украины по биатлону провела первую контрольную тренировку в Ленцерхайде в рамках Кубка Швейцарии.

Перед стартом нового сезона женская сборная Украины проводит подготовку боем в Швейцарии.

Биатлонистки пробежали спринтерскую гонку на 8 км с двумя огневыми рубежами, за каждый промах на которых прибавлялось 25 штрафных секунд.

Победу в гонке с чистой стрельбой одержала лидер французской сборной Анаис Бескон. Идеально точной на огневых рубежах была и Елена Пидгрушная, однако на дистанции капитан украинской команды биатлонисток уступила победительнице 28 секунд. Третьей стала француженка Селья Эмонье, которая допустила один промах.

Кроме Пидгрушной, в топ-5 гонки также попала украинка Вита Семеренко, которая обошлась без штрафных секунд. Остальные украинские биатлонистки выступили хуже лидеров команды. Юлия Журавок с одним промахом расположилась на 15-й позиции, а Кристина Дмитренко и Любовь Кипяченкова заняли последние места.

Результаты гонки:

1. Анаис Бескон (Франция) – 23:26,5 (0+0) 
2. Елена Пидгрушная (Украина) – 27,9 (0+0)
3. Селья Эмонье (Франция) – 33,2 (0+1)
4. Паулина Фиалкова (Словакия) – 34,5 (1+0)
5. Вита Семеренко (Украина) – 37,7 (0+0)
...
15. Юлия Журавок (Украина) – 1:49,3 (0+1)
24. Кристина Дмитренко (Украина) – 3:45,2 (1+0)
25. Любовь Кипяченкова – 4:47,2 (1+2)

В пятницу, 23 ноября, в Ленцерхайде состоится вторая гонка с участием украинских биатлонисток.

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Биатлон, Гонка, Елена Пидгрушная, Новости биатлона.
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