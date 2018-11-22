Украинец Глыва финишировал пятым на ультрамарафоне в Омане

Новости спорта: Евгений Глыва финишировал пятым на одном из самых тяжелых ультрамарафоном мира.

Украинский бегун-ультрамарафонец Евгений Глыва стал пятым в общем зачете на одном из самых тяжелых ультрафмарафонах мира Oman Desert Marathon.

Забег длился шесть дней, за которые участники преодолели 165 километров под палящим солнцем Аравийской пустыни.

"Ну, вот и все! 6-й Оман Дезерт марафон завершился для меня 5-ым итоговым местом в генеральной классификации! Я благодарю всех за поддержку. За то, что были все эти 6 дней вместе со мной!" - написал бегун на своей странице в Facebook.

Кстати, это не последний ультрамафон для Евгения в этом году. Уже 11-15 декабря в ОАЭ он выйдет на старт нового испытания – 270 км за 4 дня (50+70+100+50).