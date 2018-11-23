Карлсен и Каруана в десятый раз не смогли определить победителя

Новости спорта: Шахматисты продолжают играть без побед.

Десятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной завершилась вничью.

Американский претендент играл белыми фигурами, но почти на протяжении всей партии оборонялся и лишь к концу партии сумел не только выравнять позицию, но и захватить преимущество после того, как норвежец неудачно сыграл королем.

Тем не менее, ни Каруана, ни Карлсен не смогли найти нужных ходов для активизации и согласились на десятую ничью в матче.

Матч за звание чемпиона мира. Десятая партия

Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США) 0,5 : 0,5

Счет матча — 5:5

Завтра у гроссмейстеров перерыв, а следующая партия состоится в субботу, 24 ноября.