Карлсен и Каруана в десятый раз не смогли определить победителя

Десятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной завершилась вничью.
Американский претендент играл белыми фигурами, но почти на протяжении всей партии оборонялся и лишь к концу партии сумел не только выравнять позицию, но и захватить преимущество после того, как норвежец неудачно сыграл королем.
Тем не менее, ни Каруана, ни Карлсен не смогли найти нужных ходов для активизации и согласились на десятую ничью в матче.
Матч за звание чемпиона мира. Десятая партия
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США) 0,5 : 0,5
Счет матча — 5:5
Завтра у гроссмейстеров перерыв, а следующая партия состоится в субботу, 24 ноября.