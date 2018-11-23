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Хоккей. Днепр уверенно обыграл Белый Барс

Хоккей. Днепр уверенно обыграл Белый Барс
22:40 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Херсонцы предрешили исход поединка еще в первом периоде.

22 ноября матчем между "Днепром" и "Белым Барсом" завершился 18 тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч

Исход поединка "Днепр" решил ещё в первом периоде, забросив в ворота "Белого Барса" сразу 4 шайбы – отличились Кирилл Бондаренко, Валентин Сирченко, Иван Золотухин и Николай Коляда.

"Огрызнуться" в ответ хозяевам площадки белоцерковцы смогли только на экваторе поединка, когда Юрий Качан расстрелял Олега Петрова и отыграл одну пропущенную шайбу. Эта шайба Юрия Качана так и осталась единственной для команды Константина Буценко в этом матче.

Третья двадцатиминутка прошла под полным контролем херсонского клуба, за счёт чего Кириллу Бондаренко удалось сделать дубль и установить окончательный счёт 5:1 в этой встрече.

Отметим, что четыре из пяти шайб "Днепра" забросили хоккеисты первого звена, а форвард Кирилл Бондаренко набрал 4 (2+2) очка, став самым результативным игроком херсонцев в этом поединке.

Напомним, что завтра, 23 ноября херсонцы сыграют повторный поединок против команды Константина Буценко в рамках 19 тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. Матч состоится в 19:00, а прямая трансляция будет доступна на сайте XSPORT.ua.

"Днепр" – "Белый Барс" 5:1 (4:0, 0:1, 1:0 )

Шайбы: 1:0 Бондаренко (Янишевский), 5:58; 2:0 Сирченко (Коваленко, Жвачкин), 14:25; 3:0 Золотухин (Бондаренко), 16:41; 4:0 Коляда (Янишевский, Бондаренко), 17:25; 4:1 Качан (Панов), 25:22; 5:1 Бондаренко (Коляда, Янишевский), 40:36;

Днепр: Петров (Сурканов – 47:14); Декало - Шулешов, Матусевич - Афанасьев, Шпак - Пугачёв, Кругляков - Будько; Бондаренко - Коляда (К) - Янишевский (А), Коваленко - Сирченко - Жвачкин (А), Золотухин - Мацейко - Болдырев, Тимченко - Болотин - Брага.

Белый Барс: Качула (Кучер – с 14:25); Гребеник - Таран (А), Логач - Ядловский (А), Васильев - Грицюк, Буняк - Гриценко; Дурдыев - Бородай - Тимченко (К), Куцевич - Качан - Лесников, Печерских - Ружников - Панченко, Панов - Арабов - Ромахин.

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